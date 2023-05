Spaccia cocaina e marijuana tra le vie della movida di Giardini, arrestato 19enne

Nella nottata del 2 maggio, i carabinieri di Taormina hanno arrestato un 19enne della provincia di Catania con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo messo in atto a Giardini Naxos nei pressi di un locale molto frequentato dalla movida giovanile, i carabinieri hanno fermato il giovane che si aggirava con fare sospetto. Aveva con se 8 grammi circa di marijuana ed oltre 3 grammi di cocaina, già suddivisa in singole dosi termosaldate,insieme ad un bilancino di precisione occultato nella propria auto. Sequestrato anche vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e 950 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il tutto è stato inviato ai carabinieri del Ris di Messina per stabilirne in laboratorio il grado di purezza ed il numero di dosi medie ricavabili. Il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima. L’imputato è stato condannato ad un anno e 10 mesi, con pena sospesa per patteggiamento.