Corre in scooter con 21 grammi di cocaina, arrestato per spaccio

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 27enne catanese Luca Emolo, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di droga. Il suo scooter che viaggiava a velocità sostenuta non è passato inosservato ai militari impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Trappeto Nord del capoluogo etneo. Bloccato il mezzo ed il suo conduttore, percependo immediatamente una certa ritrosia al controllo da parte del 27enne, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandogli addosso due involucri contenenti ognuno circa 10 grammi di cocaina (complessivamente 21 grammi) già suddivisa in dosi pronte allo smercio. Si presume che il soggetto in questione stesse andando a approvvigionare il suo pusher di riferimento delle dosi di cocaina da porre in vendita in quella che è considerata una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo. L’arrestato, così come disposto dal giudice in sede di direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.