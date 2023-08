Coltivavano marijuana nel giardino e dentro casa: arrestati due fratelli con il "pollice verde"

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato due fratelli di 51 e 59 anni di Mascalucia, per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, dopo un servizio di osservazione, hanno deciso perquisire due villette attigue poste nei pressi di via Tirreno. Nell'abitazione del 51enne, colto di sorpresa dell’inaspettata presenza dei carabinieri, i militari hanno trovato, nel giardinetto di pertinenza, una serra costituita da una struttura in legno e telo ombreggiante. Era stata automatizzata con termometro digitale, sistemi di areazione, irrigazione e illuminazione. All'interno sono state trovate ben 35 piantine di marijuana con altezza variabile fino a 60 centimetri.

Successivamente, i militari dell’Arma hanno rivolto la loro attenzione al caseggiato del fratello 59enne, che, in maniera più discreta, aveva messo a frutto il suo pollice verde. Al primo piano dell’edificio infatti, sfruttando una stanza, l’uomo aveva installato una piccola serra indoor in materiale plastico, dotata come l’altra di impianto di ventilazione e riscaldamento, destinando invece il terrazzino davanti alla porta d’ingresso allo stoccaggio di vari barattoli in vetro, contenenti complessivamente quasi 2 chili di marijuana, già pronta per la suddivisione in dosi. Rinvenute anche altre 7 piantine di cannabis indica che, di lì a poco, sarebbero state interrate nella serra. Entrambi i fratelli sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.