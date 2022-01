Maltratta la madre chiedendole denaro, arrestato un tossicodipendente

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Nel primo pomeriggio di ieri è giunta al 112 la richiesta di aiuto da parte da parte di una 74enne, che riferiva di essere stata aggredita dal figlio 42enne all’interno della propria abitazione nella zona di via Acquedotto Greco. I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato sul pianerottolo la donna.

Era riuscita ad uscire di casa, pur non essendo perfettamente deambulante, inseguita dal figlio che, alla vista dei militari, ha dovuto desistere dal suo intento. All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno trovato i vetri di una porta infranti sparsi in sala da pranzo dal 42 enne che, in preda all’ira, avrebbe causato il danno utilizzando il bastone della signora. La donna, ancora scossa per l’accaduto, ha raccontato ai militari che da circa 5 anni il figlio la vessa con quotidiani e violenti maltrattamenti, atti intimidatori ed insulti, costringendola a consegnare complessivamente circa 4.000 euro. Di recente, avrebbe intascato anche il denaro destinato al pagamento dell’affitto di casa. Il 42 enne, inoltre, avrebbe anche sottratto da casa e poi venduto 2 smart tv, uno smartphone e del denaro contante appartenente al fratello. Sono stati rinvenuti nella disponibilità del presunto autore del reato due involucri di cellophane contenenti crack per un peso complessivo di 0,60 grammi, nascosti all’interno della sua camera da letto. E' stato quindi segnalato alla Prefettura come assuntore per uso non terapeutico di sostanza stupefacente. Dopo l'arresto è stato trasferito presso la casa circondariale di Noto, in cui tuttora permane all’esito dell’udienza di convalida.