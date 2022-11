Usavano una cassetta delle lettere usata per spacciare crack: arrestati

La scorsa notte due uomini sono stati arrestati dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, l’attenzione dell’equipaggio di una volante, che transitava nella Zona B del Villaggio Sant’Agata, è stata richiamata dal vociare proveniente da un condominio. Insospettiti, gli agenti, dopo aver chiesto il supporto di un’altra pattuglia, sono entrati nell’androne dello stabile interessato, dove, giunti nel vano scala, hanno notato una mano spuntare da una cassetta delle lettere. Contemporaneamente, udivano la voce di un uomo che, rivolgendosi agli agenti senza sospettare nulla, chiedeva loro “cosa ti serve?”. Resosi conto del proprio errore, l’uomo ha rinchiuso immediatamente lo sportellino e, rivolgendosi verosimilmente ad un complice, lo ha messo in allarme.

Gli agenti, individuato il portone di accesso al locale da cui proveniva la voce e intuendo che i due uomini stessero cercando di occultare qualcosa negli scarichi fognari, sono intervenuti per interrompere l’erogazione dell’acqua. Aperto il portone d’accesso al localei due soggetti, entrambi pregiudicati, erano intenti uno intento a visionare le immagini di un monitor, collegato alle telecamere esterne dislocate su tutto il perimetro dello stabile, e l’altro in bagno nel tentativo di far sparire qualcosa.

All’interno sono stati trovati anche due cani di grossa taglia, utilizzati per intimorire possibili curiosi, che i poliziotti hanno messo in sicurezza, collocandoli in locale idoneo. All’esito della perquisizione è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo crack, per un peso complessivo di 17,52 grammi, contanti suddivisi in banconote di diverso taglio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Quanto rinvenuto – incluso il sistema di videosorveglianza – è sottoposto a sequestro mentre i due arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida.