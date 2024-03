Pusher arrestato con un chilo di crack nello scooter: è tra i più grossi sequestri a Catania

Un 22enne pregiudicato catanese è stato arrestato nel quartiere dei Cappuccini dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania, che hanno effettuato uno dei più ingenti sequestri di crack avvenuti in città negli ultimi anni: un chilo di questa sostanza era nascosto in alcuni involucri avvolti nella carta stagnola, oltre a 200 grammi di cocaina "in pietra". I militari avevano avuto notizia che il giovane avesse iniziato a spacciare su ordinazione, consegnando le dosi presso le abitazioni dei clienti tramite uno scooter, dileguandosi poi tra i vicoli del quartiere. Sono stati quindi predisposti dei servizi di osservazione lungo le strade che il 22enne era solito percorrere , attendendo il suo passaggio ed il momento più propizio ed efficace per bloccarlo, in maniera tale che non avesse modo di fuggire.

La lunga attesa prima del blitz

Dopo qualche ora di paziente attesa in via Curia, gli investigatori hanno visto arrivare il 22enne alla guida di uno scooter Honda SH150 di colore bordeaux, che iniziava a fare avanti ed indietro su quella strada con atteggiamento guardingo, come se volesse verificare che tutto fosse tranquillo. Successivamente, ha parcheggiato motorino e guardandosi continuamente attorno, ha recuperato una busta di plastica con il logo di un noto negozio di abbigliamento dal bauletto del mezzo, per poi avviarsi verso il portone di un palazzo. A quel punto, i carabinieri sono entrati in azione e lo hanno bloccanto prima che riuscisse ad entrare nell’atrio della palazzina.

Droga per circa 90 mila euro

E' quindi scattata la perquisizione che ha dato dei risultati forse anche superiori alle aspettative: nella busta di plastica c'erano degli involucri e delle bustine in cellophane trasparenti e termosaldate, contenenti un chilo di crack e 200 grammi di cocaina "in pietra", pronta quindi per essere ulteriormente suddivisa. Il valore della droga sequestrata si aggira tra gli 80 e i 90 mila euro. Il giovane è stato posto ai domiciliari dopo la convalida dell'arresto.

