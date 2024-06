Spacciatore di crack e cocaina arrestato a Riposto

I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato uno spacciatore 25enne durante un controllo notturno. Transitando in via Duca del Mare, in prossimità dell’incrocio con corso Italia i militari notato il giovane mentre era fermo in piedi sul marciapiede. Il suo atteggiamento, vista l'ora tarda e l' immediata vicinanza di un distributore automatico di bevande e alimenti, è subito sembrato sospetto e gli operatori hanno deciso di appostarsi per effettuare un'osservazione a distanza. Il ragazzo è stato quindi riconosciuto in virtù dei suoi precedenti penali e poichè spesso era stato notato in compagnia di altri spacciatori: i carabinieri sospettavano che stesse facendo da "palo" in quella circostanza. Subito raggiunto dall’equipaggio, è stato quindi bloccato e perquisito. Nella tasca del giubbotto nascondeva un bilancino di precisione, perfettamente funzionante ed intriso di sostanza bianca mentre. All’interno degli slip erano nascosti due involucri con 5 grammi di crack ed 8 grammi di cocaina. Per finire, dentro il marsupio all’allacciato in pancia, era presente la somma di 255 euro in contanti, considerata provento dell’attività di spaccio. Lo spacciatore è quindi stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.