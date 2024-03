Nascondeva in una manica crack e cocaina, spacciatore arrestato al villaggio Sant'Agata

Un normale controllo di polizia a due pregiudicati, svolto dai carabinieri della Compagnia di Fontanarossa nella zona C del Villaggio Sant’Agata, si è concluso con l’arresto di un 43enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia del nucleo operativo ha scorto intorno alle ore 13 un uomo sospetto che, guardandosi continuamente attorno, discuteva con un altro uomo a bordo di uno scooter Honda SH, anch’egli visibilmente nervoso, poi identificato per un 44enne del posto. In quel momento i militari dell’Arma, insospettiti non solo dall’atteggiamento della coppia e dalla scelta del luogo, senza essere visti hanno deciso di controllare i due, piombandogli letteralmente addosso per sfruttare l’effetto sorpresa ed evitare eventuali fughe.

Dopo aver chiesto loro i documenti di identità, i carabinieri hanno da subito osservato come i precedenti segnali di nervosismo stessero nettamente aumentando, in particolar modo nel 43enne già noto alle forze dell'ordine, che aveva iniziato anche a balbettare e tremare. E' stata quindi eseguita una perquisizione dei due uomini. All’interno della manica sinistra del giubbotto del più giovane dei due, i militari hanno recuperato due involucri di plastica al cui interno erano contenuti circa 25 grammi di cocaina e 15 di crack, insieme ad un bilancino di precisione ancora sporco di droga. Mentre nulla è stato trovato al 44enne, che pertanto è stato fatto allontanare.Il presunto spacciatore è stato quindi tratto in arresto.