Spaccio di marijuana in piazza Risorgimento: denunciato 15enne

Nel corso della notte tra sabato e domenica personale delle volanti ha denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un minore, di anni 15, trovato in possesso di 30 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi. Nel corso dell’attività di controllo del territorio i poliziotti hanno notato un ciclomotore fermo in piazza Risorgimento con due giovani accanto; uno di essi alla vista della volante è fuggito appiedato, mentre il minore è stato bloccato e sottoposto a perquisizione estesa al mezzo. In tal modo è stata rinvenuta la droga che era stata nascosta sotto il sellino. Di quanto accaduto è stato informato il Pm di turno della Procura dei Minori e dopo gli adempimenti di rito il giovane è stato affidato alla madre.