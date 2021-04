Caltagirone, arrestato un albanese per spaccio di cocaina e marijuana

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Caltagirone hanno arrestato il 29enne di origini albanesi Valter Hoxha, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa svolta aveva permesso ai militari di apprendere che l'uomo gestiva una fiorente attività di spaccio presso la sua abitazione. I carabinieri, al fine di appurare quanto appreso, si sono quindi recati di buon’ora presso l’abitazione diHoxha, che però si è attardato nell’aprire la porta.

Cosa che ha sin da subito fatto insospettire gli operanti. L’albanese, una volta aperta la porta, ha però constatato con rassegnazione la presenza di Zero e Reily, cani antidroga, tentando di evitare l’ulteriore perquisizione, consegnando spontaneamente un involucro termosaldato contenente una dose di cocaina ed asserendo che fosse per uso personale. La perquisizione effettuata dai militari, con il supporto dei cani, si è estesa anche al piano superiore il cui balcone era prospicente un’abitazione in disuso. Sul tetto di quest’ultima, il giovane aveva lanciato un sacchetto di plastica contenente circa 35 grammi di marijuana, 21 dosi di cocaina ed un foglietto con l’annotazione dei nomi dei clienti e delle movimentazioni relative alla vendita delle dosi. Si trova ora presso il carcere di Caltagirone.