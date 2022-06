Tonnellate di marijuana importate dall'Albania, eseguiti 5 ordini di carcerazione

La guardia di finanza di Catania ha eseguito 5 ordini di carcerazione, emessi dalla Corte d'Appello etnea nei confronti di Angelo Busacca, Anonino Riela, Vincenzo Spampinato, Nazar Seiti e Maridian Sulaj. Sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e illecito porto di armi da guerra. Le indagini sono relative a un gruppo criminale composto da soggetti catanesi e albanesi, che si occupavano di rifornire di marjuana importata dall’Albania le piazze di spaccio di Catania, Ragusa e Siracusa.

Tonnellate di droga dall'Albania

Le attività investigative, condotte dalle unità specializzate antidroga del Gico del predetto Nucleo Pef, hanno condotto al sequestro di circa 3,5 tonnellate di marijuana, denaro contante e kalashnikov. Non sono state poche le operazioni di controllo che hanno portato all'arresto dei corrieri: 24 persone sono state fermate in flagranza di reato nell'ambito di questo procedimento. Sono stati coinvolti anche la polizia albanese e l’Interpol, riuscendo così ad accertare la movimentazione di altre 4 tonnellate di sostanza stupefacente da parte del gruppo.

Le condanne

Maridian Sulaja è stato condannato ad 8 anni di reclusione, tutti ancora da espiare, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti, con le aggravanti dell’ingente quantitativo e della transnazionalità dei reati. Angelo Busacca è stato condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione (di cui 6 anni, un mese e 26 giorni ancora da espiare), in quanto riconosciuto colpevole associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Antonino Riela è stato condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione (di cui 13 anni, 10 mesi e 14 giorni ancora da espiare), perchè colpevole dei reati di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti, con le aggravanti dell’ingente quantitativo e della transnazionalità dei reati, e dell’illecito porto di armi da guerra; Nezar Seiti è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione (tutti ancora da espiare), in quanto riconosciuto colpevole del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; Vincenzo Spampinato, infine, è stato condannato a 9 anni di reclusione (di cui 8 anni, 3 mesi e 8 giorni ancora da espiare), perchè colpevole di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti, con le aggravanti dell’ingente quantitativo e della transnazionalità dei reati, e dell’illecito porto di armi da guerra.