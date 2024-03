Spaccio in pieno giorno nel quartiere San Giorgio: arrestato 22enne

Un pregiudicato catanese di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre “lavorava” in un parcheggio, dove aveva allestito l’ennesima piazza di spaccio.

I militari del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa, al termine di un’acquisizione informativa su un’attività di spaccio di droga in una strada del quartiere “San Giorgio”, hanno avviato una indagine, col preciso scopo di cogliere sul fatto lo smercio dello stupefacente. I militari hanno così messo in campo un complesso dispositivo di osservazione predisponendo diverse pattuglie in abiti civili nei pressi di una piazza adibita a parcheggio, vicino a una parrocchia della zona.

I carabinieri hanno potuto seguire i movimenti di un giovane, che visibilmente in attesa con atteggiamento guardingo, all’arrivo di un’autovettura Bmw che ha parcheggiato nel piazzale, si è subito messo all’opera.

Il giovane infatti, alla vista del veicolo, si è immediatamente avvicinato al conducente, con il quale è avvenuto uno scambio di un “qualcosa” con del denaro. L’intenso “traffico” nel parcheggio è poi proseguito ancora, con le stesse modalità, registrando il sopraggiungere di una Lancia Musa, una Mercedes Classe A, una Volkswagen Polo.

Tanto è bastato ai carabinieri per capire costa stesse accadendo e intervenire, bloccando il protrarsi dell’attività illecita in atto. I militari dell’Arma hanno raggiunto velocemente verso il pusher, riconosciuto per un 22enne pregiudicato catanese, il quale non appena ha visto gli operanti, oramai braccato, ha tentato, invano, di disfarsi di due dosi di cocaina che ha lasciato cadere a terra, sperando di non essere stato visto. Dopo averlo bloccato, i carabinieri lo hanno così sottoposto a perquisizione personale, trovandogli addosso, in una tasca della tuta, 190 euro, considerati introito dello spaccio e un pacchetto di sigarette al cui interno aveva nascosto altri 3 involucri contenenti marijuana, del peso totale di una decina di grammi.

Contestualmente alle fasi della cattura, altri equipaggi si sono invece occupati di intercettare e controllare tutti gli acquirenti che di volta in volta erano passati per l’area di sosta. La sostanza stupefacente è stata sequestrate mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.