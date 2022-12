Spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato pluripregiudicato

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza. La scorsa notte, in via Francesco Gualanti, è stato arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un pluripregiudicato. Nella circostanza, sono stati sequestrati 15 involucri di marijuana, oltre alla somma di 240 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. Al momento del controllo, l’uomo si è opposto fisicamente agli operatori che, però, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Un altro soggetto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di un furto. Inoltre, due soggetti sono stati indagati in stato di libertà: uno per il reato di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, l’altro per furto con destrezza di un cellulare presso un esercizio commerciale. Infine, sono state elevate diverse sanzioni al codice della strada e sono stati controllati soggetti sottoposti alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.