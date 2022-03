Operazione "Mezzaluna" contro lo spaccio in via Ustica, eseguite 34 misure cautelari | Video

La particolare conformazione dei condomini di via Ustica, nota piazza di spaccio di San Giovanni Galermo, ha sempre facilitato il "lavoro" degli spacciatori che vendevano principalmente cocaina ed anche marijuana ed hashish, come sottolinea il dirigente della squadra mobile Antonio Sfameni. L'operazione antidroga "Mezzaluna", eseguita dalla polizia di Stato di Catania, ha stroncato una articolata rete criminale grazie all'esecuzione di trenta ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il Gip ha poi convalidato gli arresti domiciliari per altri tre, mentre una persona è stata sottoposta all'obbligo di dimora