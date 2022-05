Spacciavano nei pressi della villa Comunale di Aci Catena: arrestati due ventenni

I carabinieri del nucleo operativo e del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne ed un 23enne, entrambi di Aci Catena,sorpresi a spacciare nei pressi della villa comunale del loro paese, precisamente in via Rifiano. I movimenti sospetti del guidatore di uno scooter che effettuava degli scambi con gli occupanti di una Smart, hanno attirato l'attenzione dei militari. Non appena si sono accorti della presenza delle forze dell'ordine, il ragazzo a bordo del ciclomotore ha tentato la fuga prendendo una stretta stradina controsenso. I due giovani occupanti della Smart, inizialmente defilatisi, sono stati agganciati poco dopo dai militari che li hanno sottoposti a controllo. Il 21enne seduto al lato passeggero ha aperto lo sportello e repentinamente, pensando di non essere visto, ha cercato di disfarsi di una busta di plastica gettandola sotto l’auto e consegnando poi “spontaneamente”, durante le operazioni di verifica, una dose di marijuana e una infiorescenza della medesima sostanza. Dalla verifica del contenuto della busta gettata sotto l’auto i carabinieri hanno rinvenuto 23 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 38 grammi. La perquisizione è stata poi estesa, oltre che all’abitazione del 21enne, anche nelle zone condominiali della palazzina in cui abita il ragazzo. Ed infatti è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente cocaina del peso complessivo di 24 grammi. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi i giovani l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.