Controlli dei carabinieri agli automobilisti, un arresto per droga ed una denuncia per guida senza patente

I carabinieri della compagnia di piazza Dante,con i colleghi del 12esimo Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio di controllo nella zona nord e nel centro cittadino. Sono state contestate violazioni al codice della strada per omessa revisione e mancanza di copertura assicurativa, con sanzioni amministrative per oltre 4mila euro. Un automobilista è stato denunciato perché, ad un controllo svolto lungo la via Passo Gravina, è stato sorpreso per l’ennesima volta alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente. Mentre un altro, invece, è stato trovato in possesso di una modica quantità di crack per uso personale, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore per uso non terapeutico. Nel quartiere di San Cristoforo, i carabinieri hanno proceduto all’arresto di un catanese 48enne che, a bordo del proprio scooter Honda SH, al loro passaggio si è voltato cercando di accedere velocemente all’interno di un’abitazione. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di due involucri sottovuoto contenenti circa 60 grammi di marijuana, nascosti all’interno della tasca del giubbotto. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per il 48enne la permanenza agli arresti domiciliari.