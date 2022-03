Girava con i figli minorenni portandosi dietro 19 dosi di cocaina e 2 di marijuana: denunciato

I carabinieri di Aci Castello hanno denunciato un catanese 48enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia impegnata nella quotidiana attività di controllo del territorio ha notato, in via Dei Malavoglia, la presenza di una “vecchia conoscenza”, con trascorsi giudiziari in materia di spaccio di droga, che in quel momento stava transitando a bordo di una Lancia Y. Pertanto, si è provveduto ad intimargli l’alt. Quando hanno comunicato al soggetto in questione la necessità di dover effettuare un controllo personale e sul veicolo, sul quale tra l’altro viaggiavano anche la convivente e due minori, il 48enne ha consegnato spontaneamente due dosi di marijuana che teneva occultate all’interno delle calze, aggiungendo poi un ulteriore involucro contenente ben 19 dosi di cocaina. Durante la successiva perquisizione, estesa all’abitazione della madre, sul litorale castellese, l’uomo ha consegnato altre due dosi di marijuana che aveva nascosto all’interno di un beauty case posto su una cassettiera nel corridoio.