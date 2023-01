Beccati con marijuana e hashish in auto: denunciati due 20enni

I carabinieri della stazione di Licodia Eubea hanno denunciato una coppia di giovani del posto, entrambi 20enni, in quanto accusari di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, nella serata, intorno alle ore 20, la pattuglia dei carabinieri era impegnata in un servizio perlustrativo nel comune di Licodia Eubea quando, transitando per la piazza Don Bosco, ha notato una Volkswagen Golf posteggiata al margine della strada con cinque giovani a bordo i quali, al momento del passaggio dei militari, hanno effettuato tra di loro repentini movimenti, inducendoli così a procedere ad un controllo. In particolare, i carabinieri, mentre procedevano ad identificare gli occupanti del veicolo, ovvero il conducente, la fidanzata seduta nel lato passeggero, e altri tre giovani che prendevano posto sui sedili posteriori, due ragazze ed un ragazzo, hanno constatato che tutti manifestavano visibilmente un immotivato nervosismo, ragion per la quale hanno eseguito una perquisizione. La ricerca, sui giovani e sull’autovettura, ha però fornito la spiegazione del loro comportamento perché all’interno della borsa della ragazza che si trovava sul sedile anteriore lato passeggero, fidanzata del conducente, hanno trovato una bottiglia di vetro contenente 46 grammi di marijuana e 0,3 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e, all’interno del vano portaoggetti dell’autovettura, la somma di 25 euro in più banconote accartocciate. Ma vi è di più, perché poco più tardi, i carabinieri sono tornati sul luogo e, tra le erbacce del terreno ove era parcheggiata l’autovettura, hanno rinvenuto una busta di carta contenente 9 involucri di plastica con complessivi 26 grammi di hashish.