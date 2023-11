Spacciava ai domiciliari, in casa 54 grammi ed oltre mille euro in contanti: arrestato

Nel corso di un'operazione volta a verificare la presenza di un 22enne ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti, la pattuglia della stazione carabinieri di Giarre mentre si apprestava a controllare l'abitazione dell'arrestato, ha notato un giovane uscire frettolosamente dal luogo in questione, attirando la loro attenzione.

Il ragazzo, ancora minorenne, è stato prontamente fermato e interrogato dai carabinieri riguardo alla sua presenza nell'area. La sua confusione nell'affrontare le domande ha spinto i militari a effettuare una perquisizione, rivelando una dose di marijuana addosso all'adolescente. Sospettando che il minorenne avesse appena acquistato la droga dall'individuo agli arresti domiciliari, l'equipaggio ha deciso di perquisire l'appartamento in modo discreto per evitare che l'eventuale stupefacente fosse gettato via.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di 54 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, e 1.300 euro in contanti, provento del traffico illegale. Entrambi sono stati sottoposti a sequestro. Nonostante si trovasse già ai domiciliari, il giovane pare, quindi, non abbia appreso la lezione, continuando la sua attività criminale di spaccio di droga, motivo per cui è stato immediatamente arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di droga e condotto presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'arresto è stato convalidato, e per lui è stata disposta la riapplicazione immediata della detenzione domiciliare precedentemente "sofferta".