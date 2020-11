Spacciatore arrestato e multato: vendeva droga senza mascherina

Nella giornata di ieri la polizia di Librino ha arrestato il pluripregiudicato Giuseppe Alessandro D'Amico, di 30 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era posizionato all'interno di uno spazio condominiale nei pressi della "fossa dei leoni" ed utilizzava il portone d’ingresso, opportunamente modificato tramite una feritoia, come una sorta di distributore automatico della droga. I poliziotti sono riusciti ad entrare nello stabile ed hanno rinvenuto e sequestrato 22 involucri di marijuana, 29 di crack o cocaina e la somma in contanti di 459 euro. L'arrestato, che ha dichiarato di avere perfezionato le procedure per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, è stato segnalato all'autorità giudiziaria al fine di valutarne il decadimento. D’amico é stato infine sanzionato amministrativamente per essere sprovvisto del dispositivo di protezione individuale previsto dalla vigente normativa antiCovid che obbliga a indossare la mascherina se in contatto con altre persone. L’uomo pertanto è stato arrestato e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.