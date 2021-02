Fruttivendolo vendeva marijuana nel suo negozio: la droga era nascosta tra gli ortaggi

I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno arrestato un 46enne di San Pietro Clarenza con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'unità cinofila è intervenuta in nell'ortofrutta gestito dall'uomo, che nascondeva marijuana in mezzo agli ortaggi. Il pastore tedesco “King”, appena avuto accesso al negozio, ha fiutato qualcosa di strano tra la merce esposta, costringendo l’uomo a consegnare spontaneamente ai militari due involucri di carta stagnola con dentro 200 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione, il tutto nascosto dietro il banco di vendita. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari come deciso dal giudice in sede di udienza per direttissima.