Spaccio tra Latina e Caltagirone, 13 arresti: l'indagine nata dalle dichiarazioni di un pentito

I carabinieri hanno eseguito, su disposizione della Direzione Antimafia di Roma, 13 misure cautelari tra le province di Latina e Catania (con arresti anche a Caltagirone), nei confronti di altrettante persone ritenute membri di un'associazione specializzata nel traffico di droga aggravato dall'uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Alla vasta operazione antidroga hanno preso parte: il nucleo investigativo del reparto operativo di Latina, il nucleo operativo della compagnia di Terracina, il raggruppamento aeromobili carabinieri di Pratica di Mare, il nucleo cinofili di Ponte Galeria, il Ros ed i carabinieri competenti nei territori in cui sono stati eseguiti gli arresti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un collaboratore di giustizia fa scattare le indagini

L'indagine si è svolta tra l’estate del 2019 e l’autunno del 2020 grazie alla collaborazione avviata tra il nucleo investigativo dell'Arma di Latina e la compagnia di Terracina, con il coordinamento della Dda di Roma. Fondamentali le dichiarazioni di un membro dell'associazione, che ha deciso di collaborare con la giustizia dopo il suo arresto. Il gruppo specializzato nell'acquisto e nello spaccio di ingenti quantitativi di hashish, marjuana e cocaina aveva la propria base operativa nella città di Fondi, in provincia di Latina. Le analisi del territorio e le intercettazioni effettuate dai carabinieri hanno consentito di ricostruire l’esistenza di una solida rete, di cui facevano parte anche pregiudicati con alle spalle reati specifici, individuando i vari ruoli ricoperti da ciascun indagato. In particolare, il fornitore di fiducia delle grosse partite di droga era un uomo di origini albanesi.

Scontro a fuoco per il controllo del territorio

L'indagine ha anche permesso di ricostruire uno scontro armato avvenuto nell’ottobre 2020, tra due diversi gruppi criminali che erano in lotta tra loro per ottenere il controllo del traffico di droga nella città di Fondi. Diversi gli arresti ed i sequestri eseguiti nell'arco di tempo in cui si è svolta l'attività investigativa, che ha permesso anche di individuare dei beni di lusso e un’attività commerciale che venivano utilizzati per riciclare il denaro proveniente dal traffico di droga.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale