Beccato dalla polizia con circa 80 grammi tra marijuana e crack: arrestato

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Librino di Catania, trovato in possesso di circa 80 grammi di droga tra marijuana e crack.

L'operazione è avvenuta nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga al dettaglio, con un'attenzione particolare al quartiere Librino, noto per la presenza di diverse piazze di spaccio.

Gli agenti della squadra falchi hanno notato un giovane con fare sospetto che teneva con sé due buste di plastica. Al controllo, le buste sono risultate contenere: 52 dosi di marijuana, per un peso di circa 55 grammi, 25 grammi di marijuana non suddivisa in dosi, 2 dosi di crack, per un peso di circa 3 grammi e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

L'uomo, già noto alla polizia per precedenti segnalazioni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

