La chiamata al 112 fa arrestare uno spacciatore presso un lido di viale Kennedy

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti di polizia della squadra Volanti hanno arrestato il pregiudicato P.G., per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere intervenuti, grazie ad una segnalazione, in viale Kennedy presso un noto stabilimento balneare. Giunti sul luogo indicato, poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno del bungalow dove era presente l’uomo, pregiudicato per i reati in materia di stupefacenti. Sono stati sequestrati 580 grammi di hashish e 150 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, due radio ricetrasmittenti e del materiale per il confezionamento delle singole dosi. Lo spacciatore è stato tradotto presso la casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.