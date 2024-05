Spaccio sul Lungomare, la droga veniva ordinata via chat: arrestato pusher di 27 anni

I poliziotti del commissariato "Borgo Ognina" hanno arrestato un 27enne di Bronte per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato fermato in via Alcide De Gasperi, a pochi passi da un istituto scolastico e da un parco giochi.

Nel corso di un controllo del territorio, gli agenti hanno notato un'auto sospetta parcheggiata in strada. All'interno del veicolo si trovava un uomo con precedenti per spaccio, che è stato sottoposto a perquisizione personale e dell'auto.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di 62 bustine di marijuana e 11 bustine di hashish, già suddivise in dosi per la vendita. La droga era nascosta all'interno dell'auto e in uno zainetto sul sedile posteriore. Insieme alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato anche 460 euro in contanti, che il 27enne non è stato in grado di giustificare. Si presume che il denaro sia provento dell'attività di spaccio.

L'uomo, durante il controllo, ha tentato di cancellare i dati dal proprio telefono per eliminare la cronologia e altri dati utili alle indagini. Il dispositivo è stato sottoposto a sequestro. Dalle indagini è emerso che il 27enne riceveva le ordinazioni di droga tramite un noto servizio di messaggistica istantanea.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio del giovane, dove sono stati trovati altri quantitativi di marijuana e al termine delle attività di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

