Vede i Falchi e tenta la fuga, nascondeva cocaina e marijuana: arrestato

Nella mattinata del 14 giugno scorso, la polizia ha arrestato il 31enne G.F.O. per detenzione, ai fini di illecito spaccio, di cocaina e marijuana. I Falchi della squadra mobile, in zona rione Consolazione-Borgo, hanno notato uno scooter Honda SH, con alla guida un giovane catanese che – accortosi degli operatori dei Falchi – cambiava repentinamente strada, percorrendone persino un tratto contromano a forte velocità. Accortosi di essere seguito, tentava di liberarsi di una busta, subito dopo recuperata, con all’interno 54 grammi di marijuana. Il catanese veniva raggiunto e bloccato per essere sottoposto ad un controllo di polizia che veniva esteso alla sua abitazione, avendo il fondato e ragionevole sospetto che potesse detenere ulteriore e diversa sostanza all’interno.

La ricerca sortiva esito positivo poiché nell’appartamento, G.F.O. deteneva altra marijuana, dal peso di 160 grammi circa e cocaina di 7 grammi circa già suddivisa in singole dosi da destinare agli acquirenti. Infatti, insieme alla sostanza stupefacente veniva trovato il materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento e denaro contante provento dell’illecita attività di spaccio. In ragione del quantitativo di stupefacente trovato, il 32enne veniva arrestato e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Catania-piazza Lanza a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, nei giorni scorsi, convalidava l’operato arresto.