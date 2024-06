Spacciava in Bmw con la droga nascosta nelle mutande, arrestato

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno arrestato un 23enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva droga in piazza Federico di Svevia.

L'arresto è avvenuto al termine di un'attività info-investigativa che aveva portato i militari a conoscenza delle attività illecite del pusher. Il giovane era solito posizionarsi a bordo di una Bmw X1 in attesa dei suoi clienti.

I carabinieri hanno notato il ragazzo mentre si trovava all'interno del suv parcheggiato in zona. Il suo atteggiamento guardingo ha subito insospettito i militari che, una volta avvicinatisi al mezzo, lo hanno visto agitarsi vistosamente.

Il giovane è stato quindi perquisito e trovato in possesso di una busta contenente hashish per un peso di 29,45 grammi, nascosta nelle mutande. I carabinieri hanno esteso la perquisizione al veicolo, trovando un'altra busta contenente marijuana per un peso di circa 112 grammi, oltre a 70 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Il 23enne è stato arrestato e convalidato dall'Autorità Giudiziaria.