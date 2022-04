Era sfuggito al blitz antidroga "Mezzaluna": arrestato uno dei gestori della piazza di spaccio di via Ustica

La polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto Antonello Ventaloro. E' un pregiudicato con diversi precedenti alle spalle e destinatario di una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa il 28 febbraio dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania. La notte del 15 marzo scorso si era sottratto all’esecuzione della misura restrittiva durante l'operazione antidroga “Mezzaluna”, che ha consentito di smantellare una piazza di spaccio che operava nel complesso popolare di via Ustica. Antonello Ventaoloro era proporio un componente di spicco di questa organizzazione. Gli agenti della squadra mobile e sezione antidroga sono riusciti a rintracciarlo ieri pomeriggio all’interno di una struttura sanitaria ed a trarlo in arresto. Non ha opposto alcuna resistenza ed è stato condotto presso la casa circondariale di Bicocca dopo gli adempimenti di rito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video le immagini del blitz "Mezzaluna"