Spaccio all'interno di un immobile di Librino, arrestati due giovani pusher

Lo scorso 8 maggio, la polizia ha arrestato due giovani in quanto accusati del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e marijuana. Durante un controllo della locale squadra mobile all’interno di un immobile di Librino nato in seguito a un sospetto movimento di persone che entravano e uscivano dall’appartamento in maniera frenetica e continuata, gli operatori hanno sorpreso i due giovani mentre cedevano la sostanza stupefacente a un acquirente occasionale.

In particolare, uno dei due, era addetto al confezionamento e successiva consegna della droga richiesta; l’altro, invece, si occupava del ritiro del denaro. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del tipo cocaina, crack e marijuana, nonché materiale utile al confezionamento e partizione della droga in dosi e denaro contante, ritenuto provento della illecita attività. In ragione della diversa tipologia di sostanza rinvenuta, della somma di danaro contante e del materiale utile al confezionamento, i due sono stati tratti in arresto, successivamente convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria.