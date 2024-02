Consegnavano droga a domicilio, nei guai due giovani pusher

Due pusher catanesi di 19 e 22 anni, pregiudicati per spaccio, sono stati arrestati dai carabinieri mentre effettuavano un giro di consegne in giro per la città. I militari della compagnia di piazza Dante, sospettando un’attività di smercio di droga itinerante da parte di alcuni giovani, hanno sorvegliato e poi intercettato una Lancia Delta nei pressi di viale Mario Rapisardi e l'hanno seguita documentando le fasi dello spaccio.

Dopo una prima consegna in via Gabriele D’annunzio, l'auto con a bordo i due ragazzi è velocemente ripartita fermandosi nuovamente in via Caserta per un’altra consegna. Lì, il giovane passeggero, ovvero il 22enne, è sceso dall’auto con una busta della spesa in mano, mentre la Lancia, guidata dal 19enne, è ripartita lentamente affiancandolo. Purtroppo per loro la consegna di droga non è però andata a buon fine. Quest’ultima manovra, infatti, ha dato il via all’intervento dei carabinieri, che hanno fatto così scattare l’operazione, scendendo con velocità dalle auto di servizio e bloccando subito entrambi i giovani, visibilmente sorpresi e spaesati.

Le perquisizioni hanno rivelato che il 22enne aveva 3 dosi di marijuana negli indumenti intimi e altri 260 grammi della stessa droga nella busta della spesa che reggeva in mano. Il complice 19enne, invece, aveva nella tasca dei pantaloni 50 euro, considerati provento di spaccio. Le attività di ricerca sono poi state estese anche presso le abitazioni dei due pusher, consentendo di recuperare, a casa del più grande, un ulteriore consistente quantitativo di marijuana. Nel cassetto di una scrivania, i carabinieri hanno, infatti, trovato 4 sacchetti con 150 grammi di marijuana e altre 5 altre buste termosaldate con dentro di un chilo di marijuana e due bilancini di precisione.