Spacciatore di marijuana arrestato a Ramacca: segnalato un cliente

I carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato un 25enne del posto, con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver eseguito una breve attività investigativa, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane pusher. Sono così stati rinvenuti e sequestrati 115 euro in contanti, presumibile introito dell’attività illecita, 6 dosi di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione. I carabinieri, al momento dell’accesso, hanno trovato in casa anche uno dei clienti del pusher, un ramacchese di 35 anni, che ovviamente è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.