Lotta allo spaccio di droga a San Berillo: denunciato un pusher in bicicletta

Nell’ambito dei servizi integrati di controllo del territorio nelle zone del centro storico la polizia ha intensificato i controlli nel quartiere “San Berillo” e nelle vie limitrofe, diversificando la propria azione in varie fasce orarie.

Nello specifico, tra la serata di lunedì e il pomeriggio di martedì, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza centrale, insieme a quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, alle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e da una pattuglia della polizia locale, hanno eseguito un’importante azione deterrente alla commissione di reati predatori nelle vie attorno al rione, quali furti su autovetture e rapine, conseguendo anche alcuni risultati sul fronte del contrasto allo smercio delle sostanze stupefacenti.

Denunciato un pusher maliano

I poliziotti in borghese del Commissariato hanno fermato in via Di Prima, in sella ad una bici, un giovane di nazionalità maliana. Questi è apparso fin dall’inizio agitato e, durante la ricerca all’interno del marsupio dei documenti di identità, sono apparse numerose banconote, tutte di piccolo taglio, poi quantificate in 357 euro.

Non riuscendo lo stesso a fornire una plausibile spiegazione circa il possesso dell’ingente somma di denaro, gli operatori hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire una busta contenente 12 confezioni di carta stagnola, ciascuna con all’interno dosi di marijuana, del peso complessivo di 12 grammi.

Accompagnato negli uffici della polizia scientifica per l’identificazione e poi in commissariato, dopo le incombenze di rito, il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Marijuana in un cassonetto

Nel corso della serata di lunedì, invece, sempre all’interno del rione San Berillo, precisamente in via Pistone, grazie al fiuto del cane Maui appartenente all’unità cinofila dell’Upgsp, è stata rinvenuta una busta, nascosta in un anfratto all’interno di un locale in disuso, contenente marijuana, per un totale di grammi 120, sequestrata a carico d’ignoti, insieme a materiale atto al confezionamento, nonché ad un bilancino di precisione.

Nella vicina via Carro, inoltre, è stata rinvenuta, all’interno di un cassonetto, sempre grazie all’ausilio dell’unità cinofila, altra busta, sequestrata a carico di ignoti, contenente 60 grammi di marijuana, dopodiché, gli agenti hanno controllato un giovane straniero trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, sequestrata amministrativamente, con conseguente contestazione dell’uso personale.

Controlli alla circolazione stradale

Nelle vie attorno al rione, precisamente in via Sturzo e via Di Prima, la presenza di equipaggi del reparto prevenzione crimine e della polizia locale, impegnati in posti di controllo, ha consentito di controllare complessivamente 210 persone, 105 veicoli, ed elevare 7 infrazioni al codice della strada, per guida di ciclomotore senza aver mai conseguito la patente e privo di copertura assicurativa, guida di ciclomotore senza uso del casco, guide di autoveicoli senza aver effettuato la prescritta revisione e guida senza carta di circolazione al seguito.

Infine, sempre nel corso del servizio, è stato controllato un chiosco bar che è anche sala giochi e scommesse, all’interno della quale sono stati identificati tra gli avventori, diverse persone con precedenti penali ed a uno di essi è contestato l’uso personale di sostanza stupefacente.

