San Cristoforo, la cucina adibita a "mercatino" dello spaccio: un arresto

Nella serata di sabato scorso, personale delle Volanti ha arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti intorno alle ore 22, quando un equipaggio, impegnato in servizio nel quartiere San Cristoforo, notava alcune persone conosciute come assuntori di stupefacenti entrare e uscire da uno stabile in via Murifabbro. Immediatamente, approfittando del portone lasciato temporaneamente aperto, gli agenti sono entrati all’interno dell’androne e da qui nell’appartamento a piano terra dove, nonostante il tentativo di disfarsi della droga messo in atto da un uomo che si trovava al suo interno, hanno accertato una fiorente attività di spaccio di stupefacenti.

La cucina dell’appartamento, infatti, era stata adibita a vero e proprio “mercatino” dello spaccio, con diverse dosi di crack e di cocaina sparse su un tavolo, oltre al classico materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione per la pesatura. Trovato anche denaro in contante, per un ammontare di circa 1300 euro, provento dell’attività illecita. Il tutto nonostante l’appartamento fosse dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, verosimilmente utilizzato dai pusher per eludere eventuali controlli di polizia. Dopo aver sequestrato la droga, il denaro e l’impianto di videosorveglianza e aver effettuato una minuziosa perquisizione grazie anche all’intervento delle unità cinofile della polizia di Stato, gli agenti arrestavano l’uomo e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, lo sottoponevano agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.