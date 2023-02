Spacciatore arrestato in viale Moncada, comunicava usando i walkie talkie

Lo scorso 2 febbraio gli agenti della squadra volanti hanno tratto in arresto un uomo, accusato di spaccio. Intorno alle ore 15 un equipaggio ha fermato per un controllo alcuni giovani in viale Moncada. L’atteggiamento irrequieto e insofferente tenuto da uno di loro li ha indotti ad estendere il controllo anche alla sua auto. Nel corso della perquisizione sono state trovate 6 radioline walkie talkie, evidentemente utilizzate per le comunicazioni tra pusher, oltre che una busta con all’interno 192 grammi di marijuana, 65 grammi di cocaina e 63 grammi di crack. Dopo aver sequestrato la droga, gli agenti hanno tratto in arresto l’uomo, conducendolo presso la casa circondariale di piazza Lanza. Il Gip ha convalidato l’arresto in fase di convalida, disponendo la custodia cautelare in carcere.