Pregiudicato fermato in strada con la droga pronta per lo spaccio: arrestato

Un 24enne pregiudicato catanese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio antidroga in via Capo Passero, i militari si sono posizionati in zona defilata ed hanno iniziato a osservare i movimenti del giovane. In particolare, il giovane è stato visto mentre era intento a conversare con il conducente di una Fiat 500, da cui, poco dopo, aveva ricevuto qualcosa. Quest’ultima circostanza, ha fatto scattare il controllo da parte della gazzella che, immediatamente, ha raggiunto e circondato i due uomini, chiudendo loro ogni possibile via di fuga. Il 24enne, che ha subito capito cosa stesse accadendo, nella speranza di poter sfuggire alla cattura, si è immediatamente dato alla fuga a piedi in direzione di via San Zenone, inseguito dai carabinieri che lo hanno raggiunto dopo circa 300 metri.

Inutile inoltre anche il tentativo del ragazzo di “alleggerirsi le tasche”, lasciando cadere a terra, durante la sua frenetica corsa, una busta di plastica, che è stata subito recuperata da uno dei militari. Dopo averlo bloccato, i carabinieri hanno quindi ottenuto conferma che il giovane fosse coinvolto in una attività di spaccio. A seguito della perquisizione personale, infatti, è stato trovato in possesso della somma complessiva di 445 euro, suddivisa in banconote di vari tagli. All’interno della busta in plastica recuperata, invece, è stata trovata marijuana del peso complessivo di una decina di grammi, già suddivisa in 5 dosi. Arrestato il giovane è stato successivamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.