Spacciava lanciando la droga ai clienti dal terrazzo: arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri della stazione di Sant’Agata li Battiati, con il supporto dell'aliquota operativa di Gravina di Catania, hanno arrestato un uomo di 57 anni, già noto alle autorità per reati precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scaturita in seguito a una fuga fallita durante un controllo di routine in un cantiere edile. Intorno alle 18, una pattuglia di carabinieri è stata chiamata in zona Canalicchio, dopo che l'allarme di un cantiere edile aveva attirato l'attenzione della centrale operativa di Gravina di Catania.

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno subito notato un veicolo "Dacia" parcheggiato in modo sospetto, con un uomo seduto al volante. Gli agenti hanno chiesto spiegazioni alla presenza dell'uomo, che ha cercato di giustificarsi dicendo di aspettare un amico con cui aveva "una commissione" da sbrigare. Poco dopo, un altro individuo è arrivato al veicolo, e gli agenti gli hanno rivolto la stessa domanda. Di fronte a risposte incoerenti, i carabinieri hanno iniziato a sospettare che stesse accadendo qualcosa di illegale. Con l'aiuto di un guardiano di sicurezza di una società privata, le immagini delle telecamere di sorveglianza del cantiere sono state esaminate, rivelando che uno dei due uomini aveva raccolto un oggetto da un terrazzo adiacente poco prima di essere bloccato.

Alla fine, il 57enne è stato messo alle strette e ha ammesso di aver appena acquistato marijuana, consegnando ai carabinieri due bustine contenenti rispettivamente 8 e 43 grammi di sostanza stupefacente. Ha rivelato di aver pagato 200 euro per la droga, suddivisi in quattro banconote da 50 euro, e di aver consegnato il denaro al "pusher" che risiedeva nel palazzo accanto.

Con l'aiuto dell'aliquota operativa di Gravina di Catania, le autorità hanno individuato l'abitazione dal quale il venditore aveva gettato la droga, conducendo una perquisizione domiciliare. Il pusher ha tentato di disfarsi della droga scagliandola dal balcone, ma i carabinieri erano pronti sotto la palazzina e hanno recuperato tutto, per un totale di circa 250 grammi di marijuana. Nella perquisizione della casa, le forze dell'ordine hanno anche trovato ulteriori 30 grammi di marijuana all'interno del water, indicando un ulteriore tentativo del 57enne di disfarsi della droga. Sul tavolo della cucina, sono stati trovati 260 euro, un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga, insieme a una scatola di latta contenente altre 7 banconote da 50 euro, per un totale di 350 euro.

Inoltre, sul terrazzo dal quale il pusher lanciava la droga per gli acquirenti, sono stati rinvenuti altri 110 grammi di marijuana nascosti tra le tegole e le mattonelle del pavimento. Complessivamente, è stato sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana tra il venditore e l'acquirente. L'uomo responsabile del lancio di droga è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.