“Piazza di spaccio dal balcone” in via Capo Passero: un 22enne e un 16enne arrestati

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania, nell’ultimo quadrimestre, ha notevolmente intensificato i “servizi straordinari e coordinati a largo raggio”, anche grazie al rinforzo delle squadre della compagnia d’ Intervento operativo Cio del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. In particolare, i carabinieri del comando stazione di Sant’Agata li Battiati hanno arrestato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani di 22 e 16 anni, che avevano organizzato una “piazza di spaccio dal balcone” in via Capo Passero.

I due ragazzi, un catanese ed un minore extracomunitario di origini tunisine, si erano suddivisi il lavoro: uno di loro rimaneva in strada per avvicinare gli automobilisti e prendere gli ordini, l’altro sistemava la droga in casa e, dopo averla confezionata, si affacciava al balcone del piano terra e la passava al complice. Quest’ultimo, poi, la consegnava agli acquirenti incassandone il denaro.

I militari, avendo notato il via vai di auto nei pressi del balcone, si sono appostati per tenere d’occhio i due e, cristallizzata la situazione, hanno fatto irruzione nell’appartamento dove, sul pavimento della cucina, hanno trovato due dosi di crack e sul tavolo la somma di 200,00 euro.

Nel bagno, all’interno del cesto dei panni sporchi, hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente ulteriori euro 75,00 in monete mentre, nel borsello del pusher 22enne, i carabinieri hanno recuperato ulteriori euro 400,00, ovviamente anch’essi frutto della vendita di droga. Entrambi sono stati arrestati e posti a disposizione delle competenti autorità giudiziarie, che ne hanno convalidato l’arresto disponendo nei confronti del 22enne la permanenza nel carcere catanese di Piazza Lanza.