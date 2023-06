Vede i carabinieri e fugge: arrestato pusher di 17 anni

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne catanese di 17 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico i militari del nucleo operativo hanno concentrato la loro attenzione, tra i vari siti, su via Capo Passero. In particolare, stante la capillare “copertura” fornita da vedette di supporto agli spacciatori, collegati via radio con ricetrasmittenti, i carabinieri hanno deciso di accedere in maniera da due fronti all’area interessata dallo smercio di droga, cercando di intercettare le possibili vie di fuga dei pushers.

Il 17enne, appena notata la presenza dell’autovettura dei militari, è subito scappato, gettando a terra tutto ciò che aveva tra le mani. Entrato quindi all’interno di una delle palazzine, ne chiudeva il portone con dei ferri già predisposti per tale scopo, per poi uscire dal retro dell’edificio. Lo stratagemma tuttavia non ha funzionato perché, nonostante il fuggitivo fosse “imbeccato” via radio dal complice che gli indicava dove poter scappare, si è trovato di fronte un carabiniere già appostato, riuscendo comunque a sfuggire alla cattura grazie al provvidenziale passaggio di uno scooter condotto da un altro giovane, su cui è salito al volo.

I due non hanno fatto però molta strada, venendo comunque prontamente bloccati dagli operanti. Nella circostanza l’equipaggio della gazzella, accertato che il conducente del motorino non conosceva cosa stesse accadendo, nè la persona a cui aveva dato un passaggio, ha proceduto alla perquisizione del minorenne, rinvenendo 250 euro nelle sue tasche, ovviamente provento dell’attività di spaccio sino a quel momento effettuata. Nel frattempo un altro militare si è preoccupato di raccogliere quanto precedentemente buttato dal 17enne, ossia una ricetrasmittente e due buste di cellophane, al cui interno erano presenti 86 dosi di cocaina e 53 di crack. Ispezionata poi la buca per la posta dell’edificio nel quale il minore si era inizialmente rifugiato, hanno trovato un’altra busta con ulteriori 42 dosi di crack. Nei confronti del giovane, nell’immediatezza condotto presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania, è stata disposta la convalida dell’arresto ed il successivo collocamento nell’Istituto penitenziario minorile di Bicocca.