Giovane pusher recidivo trasferito dai domiciliari al carcere

La Procura Distrettuale della Repubblica ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne catanese, precedentemente indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tale misura, più severa rispetto agli arresti domiciliari inizialmente imposti, è stata autorizzata dal Gip del Tribunale di Catania e attuata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Fontanarossa.

Il giovane era stato fermato il 18 aprile scorso dai carabinieri, che avevano scoperto in suo possesso 60 involucri di cocaina del peso complessivo di oltre 20 grammi e 100 euro in contanti. Inoltre, nel suo marsupio era stata trovata una radio walkie talkie, comunemente utilizzata per mantenere i contatti con le vedette. Le indagini avevano rivelato che il 22enne gestiva un florido commercio di stupefacenti su strada, appena fuori un palazzo di via Capo Passero. L'area, poco trafficata e buia durante le ore notturne, permetteva al giovane di ricevere i clienti senza essere notato.

In seguito al primo arresto, il giovane era stato sottoposto all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione di Viagrande, obblighi che non aveva mai rispettato. Un mese dopo, il 24 maggio, i militari del nucleo operativo di Fontanarossa lo hanno nuovamente trovato in via Capo Passero, impegnato nell'attività di spaccio.

Questa volta, i carabinieri lo hanno osservato mentre, con una radiolina in mano e due buste nell'altra, cedeva involucri di cocaina ai clienti che si avvicinavano in auto, ricevendo denaro in cambio. Nonostante il tentativo di fuga all’interno dell’androne di un palazzo, i militari lo hanno bloccato accedendo dal retro dello stabile e procedendo all’arresto.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso 26 involucri termosaldati contenenti 4 grammi di cocaina, 39 involucri con 9,5 grammi di cocaina, una radio ricetrasmittente e 20 euro, considerati come il primo incasso della serata. Vista la recidività e i precedenti giudiziari specifici, il giovane era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Successivamente, l’Autorità Giudiziaria ha deciso per un aggravamento della misura cautelare, conducendo il 22enne al carcere catanese di piazza Lanza.

