Sorpreso a spacciare, tenta la fuga e si nasconde nel vano ascensore: 17enne arrestato

Un'importante operazione di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa è stata condotta nei giorni scorsi dalla polizia in via Capo Passero e nelle zone limitrofe. L'operazione, coordinata dal commissariato di Nesima, ha visto il coinvolgimento di diverse unità specializzate, tra cui l'Upgsp (squadra volante, unità cinofile e squadra a cavallo), la squadra mobile, il reparto prevenzione crimine e il reparto mobile, oltre al supporto della polizia locale.

Due arresti per spaccio

Le pattuglie del reparto prevenzione crimine hanno presidiato strategicamente i punti di accesso alla zona, garantendo la sicurezza durante le operazioni. La capillare perlustrazione del territorio e l'attività di osservazione svolta dal personale in borghese della squadra mobile, coadiuvato dalla volante e dalle unità cinofile, hanno portato all'arresto di due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In un primo caso, un giovane intento a spacciare in via Capo Passero, alla vista degli agenti si è dato alla fuga all'interno di un condominio, nascondendosi nel vano motore dell'ascensore. Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina, 17 dosi di crack, 52 dosi di marijuana, un bilancino per la pesatura e una radio ricetrasmittente. Il giovane, un 17enne catanese, è stato arrestato e condotto presso il centro di prima accoglienza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Taccuini con debiti di droga nella casa di un pluripregiudicato

Nel corso di una perquisizione domiciliare, un 48enne catanese pluripregiudicato è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina in pietra, materiale per il confezionamento e taccuini con annotazioni su debiti di droga. L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Grazie al fiuto del cane antidroga "Ares", durante una perlustrazione nelle campagne retrostanti la via Capo Passero, sono state rinvenute 160 dosi di marijuana confezionate (circa 150 grammi), 750 grammi di marijuana ancora da confezionare e alcune dosi di cocaina, il tutto sequestrato a carico di ignoti.

Controlli su animali e veicoli

Personale della squadra a cavallo ha controllato stalle e recinti, ove sono custoditi cani e cavalli. Un cavallo privo di microchip è stato dotato di tracciamento con l'ausilio di personale veterinario. Il controllo di 9 cani non ha evidenziato irregolarità.

Nel corso dell'operazione sono state identificate 40 persone (di cui 20 con precedenti di polizia), controllati 15 veicoli ed elevate numerose sanzioni al codice della strada (guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e revisione). Due veicoli sono stati fermati amministrativamente per mancanza di assicurazione.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale