Spaccio e violazioni del codice della strada a San Cristoforo: 3 arresti e 4 denunce

I carabinieri della compagnia di piazza Dante, supportati dai colleghi del nucleo cinofili e del 12° Reggimento “Sicilia”, insieme a personale specializzato Enel, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel quartiere “San Cristoforo” e alla guida indisciplinata. In tale contesto, i carabinieri hanno riscontrato diversi allacci abusivi alla rete elettrica, procedendo per furto aggravato di energia elettrica nei confronti di 4 persone.

Nello specifico, i militari hanno arrestato un 37enne catanese, già detenuto agli arresti domiciliari, e denunciato un 32enne nigeriano, in quanto le rispettive abitazioni, in via Belfiore, risultavano illegalmente collegate alla rete elettrica pubblica. L’uomo di 37 anni, dopo l’arresto, è stato nuovamente sottoposto alla stessa misura cautelare, come disposto dall'Autorità giudiziaria. Stessa sorte è toccata a due gestori di altrettante ditte, abusivamente allacciate alla rete Enel.

In particolare, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 47 anni e uno di 32, entrambi catanesi, rispettivamente titolari di una società operante nel settore della vendita di frutti di mare, in via Pescecane, e di una ditta che si occupa della vendita di ghiaccio, situata in via Dusmet. Nel corso dei controlli delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un catanese di 28 anni, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 130 grammi di marijuana, nonché di un bilancino digitale di precisione e di euro 20,00, ritenuti provento dell’attività illecita.

L'arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato dapprima sottoposto alla stessa misura cautelare, quindi, all’esito della convalida, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza. Durante il servizio, le pattuglie hanno arrestato anche un incensurato catanese di 21 anni, abitante nel villaggio Santa Maria Goretti, sorpreso mentre spacciava marijuana. Il pusher è stato notato e seguito dai militari mentre, a bordo del suo scooter, smerciava droga ai passanti tra le vie del centro. I Carabinieri hanno così deciso di intervenire, fermandolo in via Napoli.

Dopo averlo perquisito, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi di marijuana nascosti all’interno della giacca, nonché 65,00 euro provento dell’attività di spaccio. L’uomo, di giovane età e privo di precedenti, è stato rimesso in libertà, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri di Catania hanno rivolto la loro attenzione alle principali arterie e piazze del centro storico, disponendo una serie di posti di controllo e pattuglie appiedate. Tale attività ha consentito di identificare un centinaio di persone e di sottoporre ad accertamenti una settantina di veicoli, con l’elevazione di 28 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica, il sequestro amministrativo di 10 veicoli, nonché il ritiro di 2 carte di circolazione e di una patente di guida.