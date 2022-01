Nigeriano sceso da un volo proveniente da Parigi trasportava un chilo di eroina nello stomaco

I militari della guardia di finanza di Catania in servizio presso l'aeroporto hanno tratto in arresto un nigerian trovato in possesso di oltre 1 chilo di eroina allo stato puro, sotto forma di ovuli ingeriti: un sistema più che collaudato nel corso degli anni, che mette però a rischio la stessa vita dei trasportatori. Il corriere della droga era tra i viaggiatori di un volo provenienti da Parigi. Al suo arrivo in città è stato sottoposto al controllo del bagaglio e alla consueta intervista conoscitiva finalizzata a ricostruirne gli spostamenti, ma ha fornito notizie non compatibili con la documentazione di viaggio. E' stato quindi accompagnato presso una struttura sanitaria della città, dove sono stati effettuati degli esami radiologici che hanno consentito di evidenziare la presenza di numerosi ovuli. All’esito degli accertamenti sanitari, sono così stati recuperati e sequestrati 65 ovuli contenenti oltre 1 chilo di eroina allo stato puro, il cui valore supera i 100 mila euro. L’arresto, su richiesta della procura etnea, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.