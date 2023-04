Spaccio di eroina in via Frassino, arrestato un pusher e segnalato un acquirente

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo di 43 anni per i reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ieri sera, nel corso di un controllo antidroga, i poliziotti hanno notato in via Frassino due persone sospette che si scambiavano qualcosa, per poi fuggire alla vista della volante.

Gli agenti hanno iniziato quindi un inseguimento a piedi, bloccando uno dei due, che ha provato a disfarsi di un involucro in cellophane, lanciandolo per strada. L'involucro conteneva eroina e la persona fermata ha dichiarato di averla acquistata poco prima, per uso personale, venendo così segnalato alla Prefettura di Catania come acquirente.

Sono così iniziate le ricerche per individuare lo spacciatore, riuscendo ad accertarne l'identità e raggiungendolo presso la sua abitazione. Al termine di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un bilancino di precisione, ed altra eroina, insieme ad altre banconote e ritagli di cellophane usati per confezionare le dosi da spacciare. E' scattato quindi l'arresto del soggetto, già noto per i suoi precedenti specifici. Il presunto spacciatore si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo.