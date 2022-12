La droga venduta in "offerta speciale" e il linguaggio in codice: cosi i Mannino gestivano il business dell'eroina

“Ti serve la ricarica?”. Questo il messaggio criptato con cui Salvatore Mannino si rivolgeva al pusher incaricato della vendita al dettaglio di eroina. Un business da tremila euro al giorno che consentivano all’associazione di provvedere a ulteriori approvvigionamenti di eroina e rifornire la rete dei pusher dislocati in tutta la provincia di Catania, reclutandone anche di nuovi per allargare il giro d’affari. Droga nascosta nei garage e conversazioni tramite utenze telefoniche intestate a extracomunitari per eludere le forze dell’ordine. È quanto emerge dalle carte dell’Operazione 3x2, che ha consentito di accertare l’esistenza di una organizzazione criminale che vendeva al dettaglio eroina su Catania e provincia e per cui sono state eseguite misure cautelari per 16 indagati.

La struttura piramidale del sodalizio

L’inchiesta ha consentito di accertarne le modalità operative, la disponibilità di basi logistiche, i meccanismi di approvvigionamento e di rifornimento dell’eroina ai pusher del sodalizio. I promotori e le figure centrali del gruppo andrebbero individuati nei tre componenti del nucleo familiare Mannino, il padre Antonio e i figli Domenico e Salvatore, meglio conosciuti nella cellula criminale come “Giovanni“, il nome di persona utilizzato dai due fratelli, durante i contatti con i pusher e gli acquirenti dello stupefacente. Il fine era quello di evitare la loro individuazione in caso di intercettazioni.

Questi provvedevano all’acquisto dell’eroina presso grossisti rimasti non identificati, per poi venderla al dettaglio tramite pusher alle loro dirette dipendenze. Gli stessi provvedevano ad approvvigionare con regolarità gli altri pusher. La droga veniva nascosta in alcuni garage presi in affitto, dove i due fratelli Mannino si sarebbero recati più volte al giorno per “tagliarla“. Le dosi venivano consegnate ai pusher di riferimento, alcuni dei quali coinvolti in vicende giudiziarie. I quantitativi in “pietra“, invece, venivano consegnati ai diversi spacciatori, che costituivano la parte essenziale della struttura piramidale dell’organizzazione.

La "promozione" tre dosi al prezzo di due

Attraverso un regolare e stabile sistema di consegne reso possibile dalla partecipazione di corrieri, era consentito l’approvvigionamento da parte dei responsabili dei vari pusher collegati all’organizzazione, i quali nelle rispettive zone di influenza spacciavano al “minuto“. Il metodo di pagamento “differito" dell’eroina adottato sia dal fornitore sia dai vari pusher consolidava i ruoli assunti dai singoli sodali, uniti nel vincolo associativo. La realizzazione di un profitto consentiva il reinvestimento dei proventi nell’acquisto di altra sostanza, garantendo in questo modo l’estensione del commercio. Il regolare e tempestivo pagamento delle cessioni al “minuto" consentiva di saldare i debiti contratti per l’approvvigionamento. Questo dato emergerebbe dalle intercettazioni tra Salvatore Mannino ed un altro indagato: "Niente, mbare, ho preso due bustine con lo zucchero, è da un giorno, ma non mi vuole salire...Tu mi puoi aiutare?". "Eh, sì. Nel pomeriggio te la faccio abbassare la pressione, ti bagni la bocca".

Rapportandosi con clienti abituali, il semplice contatto telefonico era sufficiente per organizzare l’incontro e consegnare la droga che aveva termine con il raggiungimento dell’accordo per l’incontro.

Un altro aspetto singolare è costituito dal metodo imprenditoriale scelto dal gruppo. La vendita di eroina agli acquirenti del proprio entourage criminale è preceduta da un’attività di sponsorizzazione. Vengono utilizzati degli sms dal contenuto promozionale: 3x2, ovvero tre dosi di stupefacenti al prezzo di due. Le intercettazioni telefoniche avrebbero consentito di accertare l’invio simultaneo di messaggi indirizzati a tutti gli acquirenti registrati nella rubrica telefonica dei telefoni utilizzati per lo spaccio, con sim intestate a cittadini extracomunitari.

Il linguaggio in codice

"Sintomatica del vincolo associativo – si legge nelle carte dell’inchiesta - è l’esistenza di presidi di autotutela del gruppo e di ciascuno di suoi appartenenti, condivisi da tutti i partecipi, in particolare: l’utilizzo di un linguaggio interno al gruppo, idoneo a rendere impermeabile il contenuto delle conversazioni; il ricorso a espressioni convenzionali e frasi in codice per l’indicazione dei riferimenti geografici e temporali come “cosa“ utilizzato per dissimulare il riferimento all’eroina; “caramellato“ utilizzato dai pusher di Adrano per dissimulare il riferimento alla consistenza di un particolare tipo di eroina; “quartino“ e “busta“ utilizzati per dissimulare il riferimento a una dose di eroina". Anche in questo caso, sono le conversazioni intercettate a evidenziare questi dati.

Il termine "quartino", spesso utilizzato dai pusher di Adrano, era riferito a una specifica quantità: una dose di eroina. Il termine "busta", invece, va riferito al tipo di carta riso, la cui consistenza permette di introdurre piccolissime quantità di stupefacente. La fase della compravendita degli stupefacenti si concludeva con l’utilizzo di un’espressione convenzionale “Quanti siete?”, per rendersi conto del numero di dosi da consegnare: "Quanti siete?" chiedeva in un’intercettazione Salvatore Mannino ad un acquirente che rispondeva: “Otto, mi sembra”.