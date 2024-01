Con l'hashish nel borsello forza il posto di blocco, arrestato pusher 19enne

I carabinieri della stazione di Granieri, nel Calatino, hanno arrestato un 19enne ragusano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un posto di controllo nella frazione Santo Pietro di Caltagirone, hanno intimato l’alt a una Renault Clio, il cui conducente dapprima ha rallentato, dando l’illusione di volersi fermare, per poi improvvisamente accelerare nel tentativo di fuggire.

I carabinieri, assistendo a questa strana e sospetta manovra hanno nuovamente imposto al guidatore di fermarsi tagliandogli la strada. Quest’ultimo, comprendendo che non avrebbe avuto via di scampo, si è infine fermato dopo qualche metro. Dopo aver fatto scendere dall’auto tutti gli occupanti, due 20enni e il guidatore 19enne, i militari hanno iniziato la perquisizione dei giovani e del veicolo. L'ispezione dei carabinieri ha permesso di trovare, all’interno del portafogli custodito dentro il borsello che il 19enne portava a tracolla, 16 grammi di hashish e 395 euro, verosimilmente proventi dell’attività di spaccio.