Spaccio in via Capo Passero: in manette due pusher

Nella notte di domenica scorsa, personale della polizia ha arrestato due persone, tra cui un minorenne, accusate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Intorno alle 4 del mattino, una volante, impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio in via Capo Passero, ha notato un insolito via vai di autovetture davanti al portone di un’abitazione. Pertanto, con l’ausilio di un altro equipaggio, fatto giungere sul posto per prestare supporto, gli operatori sono scesi dal veicolo e, dopo essersi appostati all’angolo della strada, hanno assistito alla cessione di sostanze stupefacenti da parte di uomini che, dopo aver ricevuto il denaro dagli automobilisti in transito, rapidamente consegnavano loro un involucro che prelevavano da due marsupi che tenevano legati alla vita.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti, bloccando i due uomini, nonostante gli stessi, accortisi della presenza della polizia, abbiano tentato di fuggire all’interno del portone. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare all’interno dei marsupi indosso ai due soggetti vari tipi di sostanza stupefacente - cocaina, crack e marijuana - già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata, oltre a circa 250 in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio, e a una ricetrasmittente utilizzata per comunicare con le vedette della zona ed eludere eventuali controlli di polizia.

Il maggiorenne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato collocato in un centro di prima accoglienza, entrambi in attesa dell’udienza di convalida.