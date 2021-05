Spacciava erba ai giovani clienti: un arresto a Librino

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un pregiudicato catanese di 52 anni per spaccio. I militari, nel corso dei normali servizi di perlustrazione del territorio avevano spesso notato la presenza di giovani che, in viale Da Verrazzano, s’intrattenevano brevemente con un uomo per allontanarsi velocemente. Così, per verificare che si trattasse di spaccio di droga i militari, a distanza, hanno atteso l’ennesimo scambio bloccando l’uomo che veniva effettivamente trovato in possesso di 7 dosi di marijuana già confezionata per la vendita nonché la cospicua somma di 885 euro in biglietti di piccolo taglio, ritenuta provento della vendita. I militari hanno così proceduto ad effettuare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, nel Villaggio Campo di Mare dove, all’interno di un pensile della cucina, hanno trovato ulteriori 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle dosi di droga. L’uomo, al momento, si trova ai domiciliari.