Spaccio nell'androne di un condominio di viale Grimaldi: i residenti dovevano attendere per poter uscire

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno nuovamente fatto irruzione in un noto centro di spaccio di cocaina e marijuana, allestito all’interno di un condominio di viale Grimaldi, a Librino. Un 23enne catanese e con alle spalle diversi precedenti penali, è stato arrestato per spaccio al termine di un blitz effettuato all'interno della palazzina, grazie alla profonda conoscenza del territorio acquisita negli anni dagli inquirenti dell'Arma. In una prima fase è stato eseguito un monitoraggio della zona, acquisendo informazioni sulle modalità di spaccio. Successivamente, a causa delle difficoltà di intervento, i carabinieri hanno effettuato un'osservazione a distanza mimetizzandosi tra la gente del quartiere, per capire se vi fossero installati dei sistemi di videosorveglianza o se fossero presenti delle vedette.

Le dosi consegnate dietro una feritoia

E' stata riscontrata la presenza di una clientela fidelizzata che, dopo un'attesa di qualche minuto e la consegna del denaro, riceveva in cambio le dosi per poi andare via. In un momento favorevole, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, scoprendo che il luogo della vendita era proprio l’ingresso delle scale condominiali, protetto da un portone in ferro chiuso e con una piccola feritoia. I residenti di quel condominio erano quindi costretti ad assistere quotidianamente allo spaccio e ad attendere con pazienza per poter entrare ed uscire dal palazzo.

L'irruzione grazie all'apertura fortuita del portone

Ieri pomeriggio è scattato l'intervento con due squadre: un primo gruppo ha bloccato ogni possibile via di fuga, mentre l’altro, approfittando della fortuita apertura del portone da parte di un condomino che stava rincasando, ha fruttato l’occasione per fare irruzione all’interno dell’androne del palazzo, sorprendendo lo spacciatore con in mano una busta. All’interno erano presenti due contenitori di plastica contenenti, complessivamente, 64 dosi di cocaina e 31 di marijuana. Nelle tasche del giubbotto il giovane nascondeva la somma di 525 euro ed un block notes in cui erano annotate le cessioni effettuate. Il 23enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, ponendolo ai domiciliari.