Librino, arrestato spacciatore: nel suo portfolio crack, marijuana, hashish e coca

I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 62enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio antidroga nel popoloso quartiere di Librino i militari del nucleo operativo hanno puntato la loro attenzione su un piazzale antistante alcune palazzine in viale Nitta, già in precedenza teatro di numerosi arresti per droga. Qui, dopo aver a lungo monitorato la zona, hanno notato il 62enne armeggiare all’interno di una Fiat Bravo in sosta nel parcheggio condominiale, per poi allontanarsi dopo aver prelevato qualcosa dall’abitacolo. Ben consapevoli della sua identità, perché già noto ai carabinieri per i suoi precedenti specifici in materia di droga, i carabinieri lo hanno quindi fermato e sottoposto ad un controllo. Il pregiudicato nascondeva nelle mutande due bustine di plastica contenenti 5 grammi di crack e 12 grammi di marijuana. Nelle tasche dei pantaloni, invece l’uomo custodiva 130 euro e 6 cartoncini sui quali aveva annotato le movimentazioni di denaro relative alla vendita della droga. La perquisizione è stata quindi estesa anche alla Fiat Bravo, e alla sua abitazione. Nell'auto i militari hanno rinvenuto un involucro di plastica con 5 grammi di cocaina, 5 bustine contenenti complessivamente 50 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Nell’appartamento, nelle immediate vicinanze, l’uomo invece nascondeva 2 grammi circa di hashish, 2 involucri con 3 grammi di cocaina ed un altro con circa 5 grammi di marijuana, il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi ed anche qui un cartoncino riportante somme di denaro, verosimilmente relative alla vendita della droga. La droga è stata sequestrata trovato, complessivamente. L’arresto del 62enne è stato convalidato dal Giudice che lo ha posto agli arresti domiciliari