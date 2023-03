Spacciavano crack, cocaina e marijuana in una mansarda: due arresti a Librino

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha tratto in arresto M. G. di 41 anni ed il 28enne D. S., accusati di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Il personale della sezione Antidroga della squadra mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di una mansarda condominiale di un palazzo di Librino. Gli agenti hanno sorpreso i due mentre erano intenti a cedere delle dosi a due acquirenti. Nel corso delle attività di controllo sono stati sequestrati 23 grammi di marijuana e cocaina per un peso complessivo pari a 13 grammi. Era presente anche un mestolo da cucina utilizzato per "cucinare" il crack: sotto sequestro anche 28 grammi di questa sostanza. Nello stesso locale, inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della droga in dosi, come una bilancia e delle buste in chellophane. I due uomini sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati collocati presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.